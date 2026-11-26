Gözler Külliye'deki kritik toplantıda! Fon sürecinde gelinen aşama açıklanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde fon sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Kameraların karşısına geçecek olan Yılmaz, Gürlek ve Şimşek, süreçte gelinen son aşamaya ilişkin açıklamalarda bulunacak. Toplantı öncesindeki gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.