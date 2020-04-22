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22.04.2020

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara pik noktasına ulaşılacak tarihi verdi! |Video

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ATV canlı yayınına katılarak koronavirüs ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Koronavirüs pik noktasında en yüksek hasta sayısı ne olacak? Normale dönüş nasıl olacak? Kabus bayram sonrası bitecek mi? Yatay seyre geçildi mi? İşte ATV Ankara haber müdürü Salim Salimoğlu’nun Kara'ya sorduğu koronavirüs soruları ve yanıtları...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ATV canlı yayınına katılarak koronavirüs ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Koronavirüs pik noktasında en yüksek hasta sayısı ne olacak? Normale dönüş nasıl olacak? Kabus bayram sonrası bitecek mi? Yatay seyre geçildi mi? İşte ATV Ankara haber müdürü Salim Salimoğlu'nun Kara'ya sorduğu koronavirüs soruları ve yanıtları...

İşte Kara'nın açıklamalarının satır başları;

PİK NOKTASI NE ZAMAN?

Gördüğümüz iki tane nokta var bunlardan bir tanesi şu. Yeni tanı koyduğumuz vaka sayımız yaklaşık olarak son bir haftadır sabit değerler arasında gidiyor. Yani biz test sayımızı arttırdık belli bir test sayısına ulaştık ve test kapasitemizin çok üstünde olmasına rağmen birincisi yatığımız test sayısı 35 binlerde 40 binler arasında bir sayıda. Bu şunu gösteriyor biz ihtiyaç duyduğumuz rakam bu anda bu kadar. İkincisi yeni tanı vaka sayımız kaç ona da bakarsak o da 4 binler bandında stabil oldu. Bunun da işareti açıkçası şunu gösteriyor rakamlarımız evet doğru bir plato dönemine geldik gibi gösteriyor. Bu platoyu en tepe noktası (pik noktası) gibi düşünmeyelim. Bu da önümüzdeki 7-10 gün içerisinde en tepe noktalarına geliriz ve ondan sonra da artık sayılarımızda yavaş yavaş azalmayı görebiliriz anlamına geliyor. Ama izolasyon kurallarına tam uymamız gerekiyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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