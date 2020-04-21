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Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan kritik yaz tatili uyarısı

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Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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BİLİM KURULU ÜYESİ KARA'DAN KRİTİK YAZ TATİLİ UYARISI

HABERİ...Sağlık Bakanlığı Üyesi Prof. Dr. , haziran ayında koronavirüs tedbirlerinde bir miktar azalma olacağını belirterek, "Ama geçen yaz gibi bir yaz olacağını düşünmeyelim. Sahillerde geçen yaz ki gibi iç içe geçmek gibi bir şey olmayacak. Bir miktar rahatlamamız olacaktır sadece" dedi.

üyeleri Prof. Dr. ve Prof. Dr. Hasan Tezer, Youtube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında Kovid-19 salgınıyla ilgili vatandaşların sorularını yanıtladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsün bulaşıcılığı konusundaki yeni bilgiler doğrultusunda sosyal mesafe uyarılarını güncellediklerini bildirdi. Virüsle ilgili bilgilerinin arttıkça virüsün bulaştırıcılığının biraz daha fazla olduğunu gördüklerini belirten Prof. Dr. Kara, "O nedenle de bu 1 metre mesafe doğru; ama daha kısa süre tutmamız lazım. Bu da öksürmeden, hapşırmadan. 1 metreden kısa mesafede 2 dakika kadar karşınızdakiyle karşılaşırsanız riskin yüksek olduğunu söyleyelim. Aramızdaki mesafeyi 1 metrenin altına indirmeyelim ve dışarıdayken de maske takalım" dedi.

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