İzmir'de tarihi dönüşüm! AK Partili Eyyüp Kadir İnan A Haber’de: 25 yıllık linç ve kutuplaştırma siyaseti sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti saflarına katılmasıyla kentte yeni bir dönemin kapısı aralandı. Tarihi katılıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 25 yıllık linç ve kutuplaştırma siyasetinin sona erdiğini vurgulayarak, merkezi hükümet ile yerel yönetimin uyumu sayesinde İzmir'in gerçek belediyecilik ve kesintisiz hizmetle buluşacağını müjdeledi.