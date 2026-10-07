AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e çok sert tepki: "Bu seviyesizliği ve meyhane ağzını lanetliyoruz!"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sarf ettiği hakaretamiz ifadelere sert tepki gösterdi. İzmir'in eski belediye başkanlarından merhum Burhan Özfatura'yı anarak sözlerine başlayan İnan, Cemil Tugay'ın katılımıyla İzmir'de hizmet ve icraat odaklı yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Özgür Özel'in seçilmiş bir belediye başkanına yönelik “beddua” içeren ifadelerini sert sözlerle eleştiren İnan, siyaseti kirletenlerin ve rant borsası düzeni kuranların İzmirlileri ve seçilmiş iradeyi hedef alamayacağını belirterek, 100'den fazla belediyenin AK Parti çatısı altında birleştiğine dikkat çekti.