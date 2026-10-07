İçişleri Bakanlığından siber dolandırıcılığa neşter! DOLUNAY Projesiyle ihbarlara 18 dakikada müdahale

İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların parasına göz diken suç şebekelerine yönelik DOLUNAY Projesi hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla projenin geliştirildiğini belirterek, bakanlık koordinasyonunda savcılık, Emniyet, Jandarma, MASAK ve bankacılık sisteminin eş güdüm içinde çalışacağını vurguladı. Proje kapsamında dolandırıcılık ihbarlarına 18 dakika içinde müdahale edilmesi hedefleniyor.