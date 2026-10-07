Ankara Pursaklar'da polise silahlı saldırı: Ahmet Türkoğlu şehit oldu! A Haber olay yerinde

Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki şok uygulama noktasında durdurulan araçtan inen şüpheli, polis memuru Ahmet Türkoğlu'na silahla ateş açtı. İki kurşunla vurulan Türkoğlu, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olay yerinden araçla kaçan diğer 2 şüpheli yakalanırken saldırıyı gerçekleştiren kişi, olayın ardından kendisine ateş ederek ağır yaralandı. A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Hasancan Türkeş saldırının yaşandığı noktadan son gelişmeleri aktardı.