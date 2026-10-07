Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesinin detayları! Hisse işlemleri için ne söyledi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Kaya çifti, Özata Denizcilik hissesindeki işlemlerinde herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıklarını savundu. Beyanların adli makamlarca dosyadaki mali veriler ve diğer delillerle birlikte değerlendirileceği, SPK'nın Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ncı maddesi kapsamında yapması beklenen suç duyurusunun da soruşturma dosyasına dahil edileceği öğrenildi. İşte detaylar...