AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan A Haber'de Betül Sayan Kaya mesajı: Partimizin üyesi değil

A Haber canlı yayınına katılan AK Partili Eyyüp Kadir İnan, gündeme dair flaş açıklamalarda bulunarak AK Parti'ye yönelik yürütülen propagandalara ve muhalefete çok sert tepki gösterdi. Fon soruşturmasına ilişkin Fatma Betül Sayan Kaya hakkında konuşan İnan "AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda zaten gereken işlemleri yaptık. Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir." dedi.