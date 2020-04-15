Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara tarih verdi! İki gün sonra...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara A Haber ekranlarında koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadelede gece uykusunun önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ateş Kara, salgının yayılım hızının ne zaman düşüşe geçebileceğine dair de tarih verdi.

Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsle mücadelede gece uykusunun önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Kara şu ifadeleri kullandı: Öncelikle şöyle söyleyelim, gün içerisindeki uykudan ziyade gece uykusundan bahsediyorum. Eğer biz immün sistemimizi sağlam, sağlıklı ve yeterince esnek tutmak istiyorsak birkaç parametre var bunlardan bir tanesi sağlıklı beslenme bir diğeri uyku ve egzersiz. Bugünlerde belki de en zorlandığımız kısmı egzersiz olabilir ama onu da yarım saatlik bir ev yürüyüşle bile yeterli kılabiliriz. Uykuyla ilgili verilerimiz ve bilgilerimize göre, insan vücudunun kendi içerisinde programlanmış bir saati var. Ve bu saat bizim tüm fonksiyonlarımızla da ilişkili. Tüm fonksiyonlarımız derken; mutluluktan belki depresyona kadar üzgünlükten iştaha kadar bunların hepsi bizim o biyoloji saatimizle yani insan vücudunun alıştığı ritim içerisindeki düzene bağlı olarak devam ediyor. Bunu son yıllardaki çalışmalar göstermiştir.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yine yıllar içerisinde yapılmış birkaç çalışma var onların gösterdiği bilgiler şöyle; Eğer siz, gün içerisinde 7 saat veya daha üzerinde uyuyabiliyorsanız genellikle enfeksiyon riskiniz daha düşük. Buna yapılan karşılaştırma şöyle; 6 saat veya daha kısa uyuyanlar – 7 saat veya üzerinde uyuyanlar şeklinde. Ve bunu karşılaştırdığınız zaman az uyuyanlarda soğuk algınlığı gibi yani nezle enfeksiyonlarının yaklaşık 4 kat daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu nezleyle ilgili yapılmış çalışma. Griple ilgili yapılmış çalışmada da şunu biliyoruz; Daha kısa uyuyanlar veya uyku düzeni bozuk olanlarda grip çok daha ağır seyrediyor ve genellikle kas, eklem ağrıları da daha yoğun seyrediyor. Koronavirüse özgü böyle bir çalışma henüz yapılabilmiş veya yayınlanmış değil ama viral hastalıklarda genel anlamda böyle bir bilgi olduğu için burada da bunun geçerli olduğunu kabul etmemiz lazım.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE NE DURUMDA?

Birkaç parametreye bakarak yorum yapabiliriz kesin bir şey söylemek çok zor ama şunu söyleyebiliriz son birkaç gün ki verimize baktığımız zaman, sanki rakamlarımızda, yeni tanı koyduğumuz rakamlarımızda bir miktar azalma var. Bunun azalma olduğunu veya stabil olduğunu söyleyebilmek için birkaç günlük daha veriye ihtiyacımız var. Çünkü böyle dönemlerde rakamlar arasında oynama olabilir, bir gün bir miktar azalmış gibi görünüp bir sonraki gün bir miktar yükselmiş gibi görünebilir. O nedenle iki gün daha veri gördükten sonra ''azaldık'' veya evet doğru sabit bir değerde kaldık demek doğru olacaktır. Yalnız kesin olan şu artış değerlerimizde azalma var. Yukarıya doğru giden bir eğrimiz vardı, o eğrinin burnunun çok daha aşağı doğru olduğunu söyleyebiliriz.