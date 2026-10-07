Gaziantep'teki fabrika yangınında sigorta dolandırıcılığı iddiası! Fabrika sahibi tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elyaf fabrikasında çıkan yangına ilişkin soruşturmada dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. Fabrika sahibi Levent Kara, “sigorta dolandırıcılığı” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlamaları kapsamında tutuklandı. Kara'nın sigorta bedelini almak amacıyla fabrikayı kundaklatmak için bir kişiyle anlaştığı ve bu kişiye vaat ettiği parayı ödememesi üzerine olayın ortaya çıktığı öne sürüldü. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Gaziantep'teki fabrika yangınının ardından yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni ayrıntıları aktardı.