İran’daki deprem Türkiye’yi vurdu! Van’da hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji'den kritik çığ uyarısı! İşte deprem bölgesinde hava durumu |Video

İran’da meydana gelen 5,9’luk deprem Türkiye’de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem Van’da ölü ve yaralılara sebep oldu. Son dakika haberlerine göre iki köyde 9 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. Peki deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Van’ın Başkale ilçesinde hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Detaylar A Haber ekranlarında…