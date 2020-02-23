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23.02.2020

İran’daki deprem Türkiye’yi vurdu! Van’da hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji'den kritik çığ uyarısı! İşte deprem bölgesinde hava durumu |Video

İran’da meydana gelen 5,9’luk deprem Türkiye’de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem Van’da ölü ve yaralılara sebep oldu. Son dakika haberlerine göre iki köyde 9 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. Peki deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Van’ın Başkale ilçesinde hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Detaylar A Haber ekranlarında…
Son dakika: AFAD İrandaki deprem sonrası uyardı: Evlere girmeyin |Video SON DAKİKA: AFAD İRAN'DAKİ DEPREM SONRASI UYARDI: EVLERE GİRMEYİN |VİDEO
AFAD depremden etkilenen Van için devreye girdi! AFAD DEPREMDEN ETKİLENEN VAN İÇİN DEVREYE GİRDİ!
Son dakika: İrandaki 5,9luk deprem Vanı da vurdu! Enkazda kalan bir çocuk kurtarıldı| Video SON DAKİKA: İRAN'DAKİ 5,9'LUK DEPREM VAN'I DA VURDU! ENKAZDA KALAN BİR ÇOCUK KURTARILDI| VİDEO
Son dakika: İran’daki 5,9’luk deprem Vanı da vurdu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölü ve yaralı sayısını açıkladı SON DAKİKA: İRAN'DAKİ 5,9'LUK DEPREM VAN'I DA VURDU! İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU ÖLÜ VE YARALI SAYISINI AÇIKLADI

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