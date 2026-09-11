Kaşif Kozinoğlu dosyasında kritik soru: Fethi kabir ertelendi mi?
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen süreçte fethi kabir kararıyla Adli Tıp incelemesi gündeme gelirken, ikinci dalga operasyonla gözaltı sayısı 19'a yükseldi. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, soruşturmanın detaylarını, cezaevindeki kritik iddiaları ve FETÖ bağlantısı şüphesine ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı.