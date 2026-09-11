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Mansur Yavaş'tan CHP'ye rest mi? Külliye görüşmesi sonrası Ankara kulisleri hareketlendi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mansur Yavaş'tan CHP'ye rest mi? Külliye görüşmesi sonrası Ankara kulisleri hareketlendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, CHP'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayarak aynı saatlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmesi muhalefet kulislerini hareketlendirdi. Yavaş'ın bu hamlesi, “CHP'ye rest mi çekti?” ve “Bağımsız mı kalacak?” sorularını gündeme taşırken, muhalefet cephesindeki gelişmelerin perde arkasını A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.

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