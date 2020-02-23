Son dakika: AFAD İran'daki deprem sonrası uyardı: Evlere girmeyin |Video

Son dakika haberine göre; Merkez üssü İran'ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi. Deprem sonrası Van'da kerpiç evler ve ahırlar çöktü. İlk belirlemelere göre dördü çocuk sekiz kişi hayatını kaybetti. 21 yaralıdan sekizinin durumu ise ağrı olarak açıklandı. Türkiye-İran sınırında yaşanan deprem sonrası AFAD'dan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) bir uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın, Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.

Son dakika haberine göre; Merkez üssü İran'ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi. Deprem sonrası Van'da kerpiç evler ve ahırlar çöktü. İlk belirlemelere göre dördü çocuk sekiz kişi hayatını kaybetti. 21 yaralıdan sekizinin durumu ise ağrı olarak açıklandı. Türkiye-İran sınırında yaşanan deprem sonrası AFAD'dan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) bir uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın, Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran'ın Hoy şehri yakınlarında Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

EVLERE GİRMEYİN UYARISI!



Depremin Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiğinin vurgulandığı açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edildi. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 aile tipi çadır olay bölgesine gönderildi. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edildi."

Deprem bölgesindeki vatandaşların hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi yönünde uyarının yapıldığı açıklamada, şu hususlara dikkat çekildi:

"Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğal gaz kokusu olmaması gerekmektedir. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."