Gülistan Doku dosyasında kimyasal şüphe! Prof. Dr. Halis Dokgöz açıkladı: Deliller tamamen yok edilebilir mi?

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cansız bedeninin kimyasal maddeler kullanılarak ortadan kaldırılmış olabileceği yönündeki açıklamalar soruşturmanın seyrini değiştirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in gündeme getirdiği ihtimali A Haber canlı yayınında değerlendiren Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, kemik ve diş dokusunun birçok kimyasal etkiye karşı dirençli olduğunu belirtti. Dokgöz, biyolojik materyallerden DNA tespiti yapılabildiğini, eser miktardaki kimyasal maddelerin dahi gelişmiş analizlerle saptanabildiğini söyledi.