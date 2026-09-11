Başkan Erdoğan bir kez daha parkede

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Giriş Tarihi:
11 Eylül 2026 13:58
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman basketbol oynadığı biliniyor. Erdoğan bir kez daha sahaya çıktı ve basketbol oynadı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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