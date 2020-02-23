BİZE ULAŞIN
23.02.2020
Son dakika: İran'daki 5,9'luk deprem Van'ı da vurdu! Enkazda kalan bir çocuk kurtarıldı| Video
Son dakika haberi... İran’daki 5,9’luk deprem Van’ı da vurdu. Kentte birçok ev yıkıldı. Ekipler ve vatandaşlar kurtarma çalışmaları için seferber oldu. Ekiplerin enkazdan bir çocuğu çıkarması kameraya yansıdı. Son dakika haberi... İran'daki 5,9'luk deprem Van'ı da vurdu. Kentte birçok ev yıkıldı. Ekipler ve vatandaşlar kurtarma çalışmaları için seferber oldu. Ekiplerin enkazdan bir çocuğu çıkarması kameraya yansıdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.