Son dakika: İran'daki 5,9'luk deprem Van'ı da vurdu! Enkazda kalan bir çocuk kurtarıldı| Video

Son dakika haberi... İran’daki 5,9’luk deprem Van’ı da vurdu. Kentte birçok ev yıkıldı. Ekipler ve vatandaşlar kurtarma çalışmaları için seferber oldu. Ekiplerin enkazdan bir çocuğu çıkarması kameraya yansıdı. Son dakika haberi... İran'daki 5,9'luk deprem Van'ı da vurdu. Kentte birçok ev yıkıldı. Ekipler ve vatandaşlar kurtarma çalışmaları için seferber oldu. Ekiplerin enkazdan bir çocuğu çıkarması kameraya yansıdı.