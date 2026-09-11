Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz ne zaman ifade verecek?

“Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Çiftin mal varlığı, hesap hareketleri ve sosyal medyada sergiledikleri lüks yaşam mercek altına alınırken, düğünde takılan yüklü miktardaki altın ve dövizlerin kaynağı da araştırılıyor. Mahkeme, “kiralık altın” ve “sponsorluk” savunmasını destekleyen dosyada herhangi bir belge bulunmadığına dikkat çekti.