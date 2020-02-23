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AFAD depremden etkilenen Van için devreye girdi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020
AFAD DEPREMDEN ETKİLENEN VAN İÇİN DEVREYE GİRDİ!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'daki depremden etkilenen Van'ın Başkale ve ilçelerine ilk etapta 144 aile tipi çadır gönderdi.

'dan yapılan açıklamada, 'ın Hoy şehri civarında sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı belirtildi.

Depremin Van'ın Başkale ve ilçelerinde de hissedildiğinin vurgulandığı açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edildi. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 aile tipi çadır olay bölgesine gönderildi. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edildi."

bölgesindeki vatandaşların hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi yönünde uyarının yapıldığı açıklamada, şu hususlara dikkat çekildi:

"Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğal gaz kokusu olmaması gerekmektedir. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."

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