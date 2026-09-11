Gülistan Doku dosyasında korkunç şüphe! Cansız bedeni kimyasalla mı yok edildi?

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni iddialar üzerine arama çalışmaları genişletildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı kimyasal madde ihtimali kapsamında ekipler, Pertek yolu üzerindeki noktalarda yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama yaparken, Adli Tıp ekipleri de 3 ayrı bölgede toprak ve çevre örneklerini incelemeye aldı. Bölgede kemik, diş ve olası biyolojik materyaller üzerinde DNA ve kimyasal kalıntı araştırması yürütülüyor.