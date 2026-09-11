Seferihisar Belediyesi'ne 4. dalga operasyon! 43 şüpheli gözaltında

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada 4. dalga operasyon düzenlendi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda, aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 43 şüpheli yakalanırken, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturmada imar işlemleri ile ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlük iddiaları da mercek altında.