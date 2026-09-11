Elazığ'da kan donduran çifte cinayet! Yaşlı çifti vurup evi ateşe verdiler

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettikleri düşünülen Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin otopside silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin ardından evdeki altın ve değerli eşyaların da kayıp olduğu belirlenirken, jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın genişletildiği ve gözaltı sayısının 3'e yükseldiği yönündeki bilgiler ise araştırılıyor.