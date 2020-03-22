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22.03.2020

Koronavirüs ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! İşte gerçekler... |Video

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürerken birçok bilgiyle karşılaşılıyor. Bu nedenle bilgi kirliliği de yaşanıyor. Peki koronavirüsle mücadelede doğru bilinen yanlışlar neler? Koronavirüs ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! İşte koronavirüs ile ilgili yanlış bilgiler...
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