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22.03.2020

Koronavirüs tedbiri bunu da yaptırdı! Köpeğini gezdirmek isteyince... |Video

Koronavirüsle mücadelede en önemli tedbir sosyal izolasyon. Bu nedenle çoğu vatandaş vakitlerini evlerinde geçiriyor. Güney Kıbrıs'ta çekilen görüntülerde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan bir kişi köpeğini gezdirmek isteyince öyle bir şey yaptı ki video sosyal medyayı salladı. İşte görenleri hayrete düşüren o görüntüler...

Güney Kıbrıs'ın güneydoğu kıyısındaki Limasol'da Vakis Demetriou isimli bir kişi, koronavirüs karantinası nedeniyle evindeyken köpeğini drone'la gezintiye çıkardı.

Demetriou, söz konusu görüntüleri sosyal meyda hesabından "Karantinanın 5. günü. Evde güvende kalın ama köpeğinizin mutluluğunu ihmal etmeyin" mesajıyla paylaştı.

Video, sosyal medya kullanıcıları arasında ilgi odağı haline geldi.

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