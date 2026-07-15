"Yine olsa yine meydanlardayız" | 52 operasyon geçiren 15 Temmuz Gazisi o geceyi ve 10 yıllık mücadeleyi anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Türkiye, şehitlerini rahmetle, gazilerini ise minnetle anarken; Başkent Ankara’daki Millet Bahçesi’nde duygusal anlar yaşandı. Külliye önünde hainlerin attığı bombalar sonucu ağır yaralanan ve bugüne kadar tam 52 operasyon geçiren 15 Temmuz Gazisi Emre Doğan, A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu’na konuştu. Tekerlekli sandalyede olmasına rağmen vatan nöbetine devam ettiğini vurgulayan Doğan, "İrade bizim, zafer bizim" mesajını tüm dünyaya haykırdı.