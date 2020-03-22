Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlara kimlik kontrolü yapıldı! İşte o görüntüler |Video

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Tokat'ın en işlek caddelerinden Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara kimlik kontrolü yapıldı. Zabıta ekipleri ve emniyet güçleri meydanda bulunan vatandaşların kimliklerine bakarak yaş kontrolü yaptı. Aralıksız şekilde süren kontroller kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor ve gerekirse araçlarla evlerine götürülüyor. A Haber muhabiri Murat Onur, o anları aktardı.