Başkan Erdoğan'dan FETÖ'ye rest: Terör örgütleri için deniz tükendi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" programında önemli mesajlar verdi. FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Erdoğan, "Terör örgütleri için deniz tükendi. Her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa hesabını adalete verecek." diyerek örgütün kripto yapılanmalarına karşı mücadelenin süreceğini söyledi.