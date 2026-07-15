Fondaş medyanın "kandırıldık" savunması çöktü! Detaylar A Haber'de

6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği ve Haluk Levent’e yönelik başlatılan soruşturma, gündeme gelen yeni iddialarla yeniden alevlendi. A Haber ekranlarında yapılan değerlendirmelerde, geçmişte Ahbap'ı öne çıkaran bazı medya isimlerinin son açıklamaları mercek altına alındı. Programda, kamuoyunda oluşan algının nasıl şekillendiği ve son gelişmelerle birlikte yaşanan söylem değişiklikleri Gazeteci Bercan Tutar, Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı ve Gazeteci Mustafa Ertekin tarafından değerlendirildi. Tartışmalarda, "şoktayız" savunmasının kamuoyunu ikna etmeye yetmeyeceği vurgulandı.