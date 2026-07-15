“Emperyalist planlar çöktü” A Haber’de 15 Temmuz yayını

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, A Haber özel yayınında 15 Temmuz'un Türkiye'nin güvenlik politikaları, savunma sanayii ve demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. FETÖ'nün başarısızlığa uğratılmasıyla emperyalist planların boşa çıkarıldığını ifade eden İnan, Türkiye'nin yerli savunma hamleleri ve sınır ötesi operasyonlarının bu direniş sayesinde mümkün hale geldiğini söyledi. Darbeler döneminin 15 Temmuz gecesi kapandığını belirten İnan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile milli iradenin güç kazandığını dile getirdi.