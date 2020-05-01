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Son dakika: Görüntüler aksiyon filmlerini aratmadı! Metrelerce yükseklikte rüzgarla savruldular |Video

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01.05.2020
Son dakika haberi... ABD’nin Florida kentinde, bir gökdelenin camlarını temizleyen iki işçi, sert esen rüzgarın etkisiyle metrelerce yüksekte bulundukları platformla birlikte asılı kalarak etrafa savruldu. Rüzgarla birlikte savrulan iki işçi, yaşadıkları zor anlardan yara almadan kurtuldu.

ABD'nin Florida kentinde aksiyon filmi sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Florida kentinde bir gökdelenin camlarını temizleyen iki işçi, bir platform eşliğinde gökdelenin tepesine tırmanmaya başladı.



Aniden esen sert ve şiddetli bir rüzgar, iki işçiyi ve bulundukları platformu beşik gibi salladı. Hayatları tehlikeye giren iki işçi, panik yapmayarak bulundukları platforma sıkı sıkıya tutundu. Platformu sabitlemeyi başaran işçiler, olaydan yara almadan kurtuldu.

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