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Son dakika: Endonezya’da da petrol tankerinde yangın! Çok sayıda yaralı var |Video

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11.05.2020
Son dakika haberi... Endonezya’nın Medan şehrindeki Belawan tersanesindeki bir petrol tankerinde art arda patlama geldi. Olayda çok sayıda tersane çalışanının yaralandığı belirtilirken, itfaiye ekiplerinin de yangına müdahale ettiği ifade edildi.

Endonezya Medan şehrindeki Belawan tersanesine demirlenen bir petrol tankerinde art arda patlama geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda 'JAG LEELA' isimli Aframax petrol tankerinde ard arda patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alev topuna dönen gemide yangın çıktı.

Gemide bulunan bazı personelin yaralandığı ifade edilirlen, bazı perseonelin ise gemide mahsur kaldığı öğrenildi. Öte yandan, yangının yakında bulunan bir başka gemiye de sıçradığı öne sürüldü. Birçok itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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