05 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Denize balık için açıldı domuz avladı |Video

Son dakika: Denize balık için açıldı domuz avladı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2020 17:03
Güncelleme:05.06.2020 17:07
Son dakika haberi... Bartın’da bir balıkçı, avlanmak için açıldığı denizde yüzen yaban domuzu ile karşılaştı. O anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz sahilinde bir vatandaş, balık avı için teknesi ile deniz açıldı. Denizde bir süre giden vatandaş, denizde bir nesne gördü.

Nesneye doğru hareket eden balıkçı, yüzden yaban domuzu ile karşılaştı. Bir süre telefonla görüntülenen yaban domuzu daha sonra kıyıya doğru hareket ederek gözlerden kayboldu.

Balık için açıldı domuz avladı
Balık için açıldı domuz avladı
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
Araçtan kaza yapıp indiler! Sonrası korkunç
Araçtan kaza yapıp indiler! Sonrası korkunç
Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!
Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!
Meksika'da korku dolu anlar! Polisi ateşe verdiler
Meksika'da korku dolu anlar! Polisi ateşe verdiler
HDP'li vekillerin provokasyonuna polis geçit vermedi
HDP'li vekillerin provokasyonuna polis geçit vermedi
Şehit Eren Bülbül'ün annesi A Haber'e konuştu
Şehit Eren Bülbül'ün annesi A Haber'e konuştu
Birbirlerini öpüp kutladılar! Ağızlar açık kaldı
Birbirlerini öpüp kutladılar! Ağızlar açık kaldı
'Tedbir elden bırakılmamalı vaka sayıları iyi gidiyor'
'Tedbir elden bırakılmamalı vaka sayıları iyi gidiyor'
İkinci Cuma namazı heyecanı
İkinci Cuma namazı heyecanı
Saldırgan balığı elleriyle besledi
Saldırgan balığı elleriyle besledi
Korona hastası kadının yaptıkları herkesi şoke etti
Korona hastası kadının yaptıkları herkesi şoke etti
Daha Fazla Video Göster