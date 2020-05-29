29 Mayıs 2020, Cuma
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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Cuma namazına gidenlere önemli uyarı! Canlı yayında tekrar hatırlattı: Bunlara dikkat |Video

Son dakika: Cuma namazına gidenlere önemli uyarı! Canlı yayında tekrar hatırlattı: Bunlara dikkat |Video

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Giriş: 29.05.2020 12:29
Güncelleme:29.05.2020 12:29
Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri nedeniye uzun bir ara kılınamayan Cuma namazı ilk kez kılınacak. Camilerde ise hazırlıklar tamamlandı. Virüse karşı alınan önlemler kapsamına vatandaşlar abdestlerini evlerinde alıp gelmesi gerekecek şadırvanlar kapalı olacak. Vatandaşlar seccadelerini de kendileri getirecek. Namaz sırasında ise aralarında mesafe olacak. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır detayları canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri nedeniye uzun bir ara kılınamayan Cuma namazı ilk kez kılınacak. Camilerde ise hazırlıklar tamamlandı. Virüse karşı alınan önlemler kapsamına vatandaşlar abdestlerini evlerinde alıp gelmesi gerekecek şadırvanlar kapalı olacak. Vatandaşlar seccadelerini de kendileri getirecek. Namaz sırasında ise aralarında mesafe olacak. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır detayları canlı yayında anlattı.

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