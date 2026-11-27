Kozan'da öğrenciler yemek yedikten sonra rahatsızlandı! Ekipler inceleme başlattı

Adana'nın Kozan ilçesindeki Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulunda 9 öğrenci, öğle saatlerinde getirdikleri yemekleri yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, olaya ilişkin inceleme başlattı.