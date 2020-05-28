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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan cuma namazı açıklaması

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen cemaatle ibadete, Başkanı 'ın 'nde kıldıracağı cuma namazıyla başlanacak. Erbaş, "Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılacağız." dedi.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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İLK CUMA NAMAZI FATİH CAMİSİ'NDE!

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen cemaatle ibadete, Başkanı Erbaş'ın 'nde kıldıracağı cuma namazıyla

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılacağız." dedi.

başlanacak.Camilerin yeniden ibadete açılması dolayısıyla yarın saat 11.00'de merkezi camilerde 1003 şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

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