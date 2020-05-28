Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde uyulması gereken kurallar

Cuma namazı hangi camilerde, nasıl kılınacak? Yeni tip kovid-19 salgını sonrası camilerde cemaatle namaza ara verilmişti. Yayımlanan genelgeye göre, 29 Mayıs'ta cami ve mescitlere cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınabilecek. 2.5 ay sonra cuma namazı kılacak olan vatandaşlar, camilerde yeni düzenin nasıl olacağını merak ediyordu. Bir yandan dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor bir yandan da cemaatin dokunabileceği her bir nokta titizlikle temizleniyor. Peki, Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde yeni cuma namazı kuralları...