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Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde uyulması gereken kurallar
Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Özlem bitiyor, camiler yeniden ibadete açılıyor. Camiler, 29 Mayıs'ta cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak. Koronavirüs salgını sonrası cemaatle namaza ara verilen camilerde dezenfekte işlemleri devam ediyor. Cemaatin dokunabileceği her bir nokta titizlikle temizleniyor. Hazırlıklar hemen hemen tamamlanırken, cuma namazının nasıl kılınacağı merak ediliyor. Peki, Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde yeni cuma namazı kuralları...
Giriş Tarihi: 28.05.2020 10:28Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 11:21