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Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde uyulması gereken kurallar

Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Özlem bitiyor, camiler yeniden ibadete açılıyor. Camiler, 29 Mayıs'ta cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak. Koronavirüs salgını sonrası cemaatle namaza ara verilen camilerde dezenfekte işlemleri devam ediyor. Cemaatin dokunabileceği her bir nokta titizlikle temizleniyor. Hazırlıklar hemen hemen tamamlanırken, cuma namazının nasıl kılınacağı merak ediliyor. Peki, Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde yeni cuma namazı kuralları...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 11:21
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Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde uyulması gereken kurallar

Cuma namazı hangi camilerde, nasıl kılınacak? Yeni tip kovid-19 salgını sonrası camilerde cemaatle namaza ara verilmişti. Yayımlanan genelgeye göre, 29 Mayıs'ta cami ve mescitlere cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınabilecek. 2.5 ay sonra cuma namazı kılacak olan vatandaşlar, camilerde yeni düzenin nasıl olacağını merak ediyordu. Bir yandan dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor bir yandan da cemaatin dokunabileceği her bir nokta titizlikle temizleniyor. Peki, Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde yeni cuma namazı kuralları...

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Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde uyulması gereken kurallar

CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Cuma namazı 29 Mayıs itibarıyla kılınmayaca başlayacak. Cuma namazı kılınacak camiler, il ve ilçelerin valilik ve kaymakamlık hesaplarından duyuruluyor.

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Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde uyulması gereken kurallar

Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.

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Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde uyulması gereken kurallar

CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

* Cami girişlerine dezenfektan yerleştirilecek.

* Cuma namazı avluda kılınacak.

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Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde uyulması gereken kurallar

* Maske takmak zorunlu

* Tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği gibi ortak malzeme kullanımı yasak.