Kağıthane'de 21 yıllık sır perdesi aralandı! 3 çocuğun ölümünde anne şüpheli

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2004 ve 2005 yıllarında aynı aile apartmanında hayatını kaybeden 3 çocuğun ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. Jandarmanın yürüttüğü soruşturmada, anne A.A.'nın kendi çocuğu dâhil 3 çocuğu öldürdüğü ve cinayetlerin aile fertleri tarafından örtbas edildiği belirlendi. Anne A.A. ve bir akrabası İstanbul'da gözaltına alınırken diğer 5 şüpheli Bitlis'te yakalanarak İstanbul'a getirildi.