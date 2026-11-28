Yedigöller'de zamanla yarış! 13 kişi için havadan ve karadan seferberlik

Kocaeli'den Bolu Yedigöller'e geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu servis aracına ulaşılması için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dönüş yolunda araçla irtibatın kesilmesi üzerine Bolu’da kriz merkezi oluşturulurken, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri zorlu arazi şartlarında seferber oldu; arama çalışmalarına Bayraktar İHA da havadan destek verdi.