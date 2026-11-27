Bolu'da kayıp araç alarmı! 10 kız çocuğu için seferberlik

Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenleyen Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu araçla dönüş yolunda irtibat kesildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kayıp araca ulaşmak için AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerinin seferber olduğunu, dron destekli arama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.