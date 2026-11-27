Bolu'da kayıp araç alarmı! 10 kız çocuğu için seferberlik
Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenleyen Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu araçla dönüş yolunda irtibat kesildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kayıp araca ulaşmak için AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerinin seferber olduğunu, dron destekli arama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
Tuğçe HuyEditör
Tuğçe Huy ahaberinternet@ahaber.com.tr