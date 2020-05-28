Diyanet son dakika: Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları ne zaman başlayacak? Camiler ne zaman açılacak?

Son dakika... Yarın cuma namazı kılınacak mı? Koronavirüs salgını sonrası camilerde cemaatle namaza ara verilmişti. Normalleşme sürecinde camilerin ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda cuma namazı ve camilerin açılması ile ilgili açıklama geldi. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları ne zaman başlayacak? Camiler ne zaman açılacak? İşt cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 17:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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