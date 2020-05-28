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Haberler Galeri Diyanet son dakika: Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları ne zaman başlayacak? Camiler ne zaman açılacak?

Diyanet son dakika: Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları ne zaman başlayacak? Camiler ne zaman açılacak?

Son dakika... Yarın cuma namazı kılınacak mı? Koronavirüs salgını sonrası camilerde cemaatle namaza ara verilmişti. Normalleşme sürecinde camilerin ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda cuma namazı ve camilerin açılması ile ilgili açıklama geldi. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları ne zaman başlayacak? Camiler ne zaman açılacak? İşt cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 17:08
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Diyanet son dakika: Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları ne zaman başlayacak? Camiler ne zaman açılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan cuma namazı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Koronavirüsle mücadele kapsamında camilerde cemaatle namaza ara verilmişti. Salgının kontrol altına alınmasının ardından kontrollü normal hayata geçilmeye başlandı. Bu kapsamda cuma namazlarının ne zaman kılınacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada cuma namazı ve camiler ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları ne zaman başlayacak? Camiler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

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Diyanet son dakika: Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları ne zaman başlayacak? Camiler ne zaman açılacak?

YARIN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Camiler 28 Mayıs'ta kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak. Yarın cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belli oldu.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER HANGİLERİ?

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Diyanet son dakika: Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları ne zaman başlayacak? Camiler ne zaman açılacak?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı tek başına kılınmaz, öğle vaktinde cemaatle kılınır.

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

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Diyanet son dakika: Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları ne zaman başlayacak? Camiler ne zaman açılacak?

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

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Diyanet son dakika: Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları ne zaman başlayacak? Camiler ne zaman açılacak?

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın).
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.