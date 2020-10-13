13 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Çorum'da kömür madeninde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika: Çorum'da kömür madeninde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2020 11:03
Güncelleme:13.10.2020 11:05
Son dakika haberi... Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Çomu köyü yakınlarındaki maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Madenden çıkartılan işçiler, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri süren işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kömür madeninde patlama
Kömür madeninde patlama
A Haber canlı yayınında bombardıman sesleri
A Haber canlı yayınında bombardıman sesleri
5 yıl süren dehşet! Bataklıktan ölümü göze alıp kurtuldu
5 yıl süren dehşet! Bataklıktan ölümü göze alıp kurtuldu
O baba alevlerden kaçış anını A Haber'e anlattı
O baba alevlerden kaçış anını A Haber'e anlattı
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Denize düşen kadını polis kurtardı
Denize düşen kadını polis kurtardı
28 yıl önce yanan orman eski günlerine döndü
28 yıl önce yanan orman eski günlerine döndü
Okullarda korona vakası çıkarsa ne olacak?
Okullarda korona vakası çıkarsa ne olacak?
İşte İzmir'i zehirleyen depo
İşte İzmir'i zehirleyen depo
Ok gibi saplandı! Trafik tıkandı
Ok gibi saplandı! Trafik tıkandı
Kabus sürüyor: Bu kez İstanbul! Genç avukattan acı haber
Kabus sürüyor: Bu kez İstanbul! Genç avukattan acı haber
Film gibi izlediler
Film gibi izlediler
Daha Fazla Video Göster