23 Kasım 2021, Salı
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Son dakika | Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un müebbet hapis cezası onandı
Son dakika haberi... Yargıtay, Ceren Özdemir cinayetinde sanık Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş anlattı.