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Son dakika: Çamlıca Camii'nde günler sonra Cuma namazı |Video

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Giriş: 29.05.2020 13:21
Güncelleme:29.05.2020 13:26
Son dakika: Cuma namazı için Çamlıca Camii'ne gelenlere maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan cami ve mescitler 2.5 ay sonra Cuma namazıyla toplu halde ibadete açılıyor.

Cuma namazı için Çamlıca Camii'ne gelenlere maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan cami ve mescitler 2.5 ay sonra Cuma namazıyla toplu halde ibadete açılıyor.

Son dakika: Çamlıca Camiinde günler sonra Cuma namazı! İşte alınan tedbirler ve ilk kareler SON DAKİKA: ÇAMLICA CAMİİ'NDE GÜNLER SONRA CUMA NAMAZI! İŞTE ALINAN TEDBİRLER VE İLK KARELER

Cuma namazı kılmak için vatandaşlar Çamlıca Camii'ne gelmeye başladı.Camiye gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini yanında getirdikleri görüldü. Cami girişinde maskesi olmayanlar maske ve tek kullanımlık seccade verildi.

Camiye gelen bir kişi, "Tedbirimizi aldık ,maske taktık önlemimizi aldık" diye konuştu.

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