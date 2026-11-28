Doğu Anadolu'da kış yolculuğu başlıyor! Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni 14 sefer yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin yeni sezon biletlerinin bugün satışa sunulacağını açıkladı. 26 Aralık 2026'da başlayacak seferler, 7 Şubat 2027'ye kadar devam edecek. Erzurum-Kars ve Kars-Erzurum güzergâhlarında hafta sonları karşılıklı toplam 14 sefer düzenlenecek. Yolcular, biletlerini TCDD Taşımacılık e-bilet sistemi üzerinden temin edebilecek.