Antalya'nın 554 yıllık tarihî zinciri için Papa'ya mektup! Vatikan'dan iadesi istendi

Su altı tarih araştırmacısı Mustafa Aydemir, Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nı yüzyıllarca düşman saldırılarından koruyan ve 1472'de Haçlı donanması tarafından savaş ganimeti olarak Vatikan'a götürülen zincirin iadesi için Papa'ya mektup yazdı. Aydemir, tarihî zincirin Antalya'da gelecek yıl kurulması planlanan denizcilik müzesinde sergilenmesini istediklerini belirterek Papa'nın dostluk adına zinciri iade edeceğine inandığını söyledi.