Son dakika: Çamlıca Camii'nde günler sonra Cuma namazı! İşte alınan tedbirler ve ilk kareler

Son dakika: Cuma namazı için Çamlıca Camii'ne gelenlere maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan cami ve mescitler 2.5 ay sonra Cuma namazıyla toplu halde ibadete açılıyor.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 13:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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