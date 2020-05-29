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Haberler Galeri Son dakika: Çamlıca Camii'nde günler sonra Cuma namazı! İşte alınan tedbirler ve ilk kareler

Son dakika: Çamlıca Camii'nde günler sonra Cuma namazı! İşte alınan tedbirler ve ilk kareler

Son dakika: Cuma namazı için Çamlıca Camii'ne gelenlere maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan cami ve mescitler 2.5 ay sonra Cuma namazıyla toplu halde ibadete açılıyor.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 13:32
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Son dakika: Çamlıca Camii'nde günler sonra Cuma namazı! İşte alınan tedbirler ve ilk kareler
Son dakika: Çamlıca Camii'nde günler sonra Cuma namazı! İşte alınan tedbirler ve ilk kareler

Son dakika: Cuma namazı için Çamlıca Camii'ne gelenlere maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan cami ve mescitler 2.5 ay sonra Cuma namazıyla toplu halde ibadete açılıyor.

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Son dakika: Çamlıca Camii'nde günler sonra Cuma namazı! İşte alınan tedbirler ve ilk kareler
Son dakika: Çamlıca Camii'nde günler sonra Cuma namazı! İşte alınan tedbirler ve ilk kareler

Cuma namazı kılmak için vatandaşlar Çamlıca Camii'ne geldi.

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Son dakika: Çamlıca Camii'nde günler sonra Cuma namazı! İşte alınan tedbirler ve ilk kareler
Son dakika: Çamlıca Camii'nde günler sonra Cuma namazı! İşte alınan tedbirler ve ilk kareler

Camiye gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini yanında getirdikleri görüldü.

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Son dakika: Çamlıca Camii'nde günler sonra Cuma namazı! İşte alınan tedbirler ve ilk kareler
Son dakika: Çamlıca Camii'nde günler sonra Cuma namazı! İşte alınan tedbirler ve ilk kareler

Cami girişinde maskesi olmayanlar maske ve tek kullanımlık seccade verildi.

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Son dakika: Çamlıca Camii'nde günler sonra Cuma namazı! İşte alınan tedbirler ve ilk kareler
Son dakika: Çamlıca Camii'nde günler sonra Cuma namazı! İşte alınan tedbirler ve ilk kareler

İşte Cuma namazlarından kareler...