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Son dakika: Buzlanma ve kar yağışı kazalara neden oldu! O anlar kamerada

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Giriş: 17.02.2021 15:54
Güncelleme:17.02.2021 15:54
Son dakika haberi... Farklı kentlerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok kaza meydana geldi. Yaşananlar kameralara anbean yansıdı. İşte o anlar...

Son dakika haberi... Farklı kentlerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok kaza meydana geldi. Yaşananlar kameralara anbean yansıdı. İşte o anlar...

Karlı havalarda araç nasıl kullanılmalı? Sürücüler nelere dikkat etmeli? Güvenli sürüş teknikleri neler? A Haberde anlattı KARLI HAVALARDA ARAÇ NASIL KULLANILMALI? SÜRÜCÜLER NELERE DİKKAT ETMELİ? GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ NELER? A HABER'DE ANLATTI

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