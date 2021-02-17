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Son dakika: Buzlanma ve kar yağışı kazalara neden oldu! O anlar kamerada
Son dakika haberi... Farklı kentlerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok kaza meydana geldi. Yaşananlar kameralara anbean yansıdı. İşte o anlar...
Son dakika haberi... Farklı kentlerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok kaza meydana geldi. Yaşananlar kameralara anbean yansıdı. İşte o anlar...