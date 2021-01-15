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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Karlı havalarda araç nasıl kullanılmalı? Sürücüler nelere dikkat etmeli? Güvenli sürüş teknikleri neler? A Haber'de anlattı Karlı havalarda araç nasıl kullanılmalı? Sürücüler nelere dikkat etmeli? Güvenli sürüş teknikleri neler? A Haber'de anlattı İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü. Megakentin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağdı. Özellikle Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy ve Ümraniye'de etkiliydi kar. Sürücüler için en zor koşullar karlı ve buzlu zeminlerdir. Peki karlı ve buzlu zeminlerde araç kullanırken nelere dikkat edilmeli? Karlı havalarda araç nasıl kullanılmalı? Sürücüler nelere dikkat etmeli? Karlı havada güvenli sürüş teknikleri neler? A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı. İleri sürüş uzmanı Çetin Büyükçınar anlattı. Giriş Tarihi: 15.01.2021 13:49 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 13:51
Araçlar için en zor koşullar karlı ve buzlu zeminlerdir. Son günlerde yurdun büyük bir kesiminde şoförler için zorlu koşullar oluşmakta. Tutunmanın ciddi oranda zorlaştığı, fren mesafesinin uzadığı karlı ve buzlu zeminlerde araç kullanırken nelere dikkat edilmeli? A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı. İleri sürüş uzmanı Çetin Büyükçınar anlattı. İşte yapılması ve yapılmaması gerekenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR MUTLAKA KIŞ LASTİĞİ KULLANILMALI Kış lastikleri 7 derecenin altındaki havalar için dizayn edilmiştir ve hava soğudukça tutunma performansı artar, fren mesafenizi ciddi oranda azaltır. LASTİK HAVALARINI ASLA İNDİRMEYİN Yapılan en büyük hatalardan biri de karlı havalarda araç lastik havalarının indirilmesidir. Bu büyük hataya asla düşülmemelidir. Lastik havasını düşürseniz; lastiğin omuz kısımlarına yük biner, yere basması gereken sırt kısmı temas problemi yaşar. Lastik havasını düşürdükçe kar tahliyesini sağlayan olukların, kanalların, desenlerin arasında boşluk kapanmaya başlar. Bu nedenle tutunma, patinaj ve kayma problemleri başlar. LASTİK HAVALARINI ASLA İNDİRMEYİN Karlı zeminlerde güvenli bir sürüş için lastik havalarını düşürmek yerine 2 psi artırmak gerekmektedir. Havayı artırarak tahliye kanallarının arası biraz daha açılır ve tutunma artar. Normal zeminlerdeyse araç üreticisinin belirlediği lastik havaları kullanılmalıdır. MÜMKÜN OLDUĞUNCA ŞERİT DEĞİŞTİRMEYİN Karlı zeminlerde ve gizli buzlanmanın olduğu bölgelerde mümkün olduğunda az hareket edilmeli, gereksiz şerit değişimlerinden kaçınılmalıdır. Çünkü yapılacak ani ve sert direksiyon hareketlerinden dolayı aracın her an ağırlık transferi bozulabilir, önden veya arkadan kaymalar yaşanabilir. Direksiyon hareketlerinin çok yumuşak olması, diğer sürücülerin hatalarından etkilenilmemesi için takip mesafesinin de artırılması iyi bir çözüm olacaktır.