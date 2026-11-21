İstanbul'da 4 dakikada 4 milyonluk vurgun! Kepengi kesip mağazayı soydular, polis takibiyle yakalandılar
İstanbul'un Güngören ilçesinde dün gece saat 03.45 sıralarında bir bilgisayar mağazasının kepengini keserek içeri giren maskeli 4 şüpheli, yaklaşık 4 dakikada 4 milyon lira değerinde elektronik ürün çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan soygunun ardından harekete geçen polis ekipleri, Avcılar'da şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı. Esenyurt'taki depoya düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken çalınan ürünler ele geçirildi.
Doğukan HavuzEditör
Doğukan Havuz ahaberinternet@ahaber.com.tr